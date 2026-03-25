お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）と有田哲平（55）が、23日放送のテレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週月曜後11：45）に出演。上田が“推し”を明かした。【写真あり】別人みたい！上谷沙弥、超レアな“素顔”グラビア有田から「こんな人知りたいとかありますか？」と聞かれ、「純粋に『あの人のこともっと知りたい』と思うのは、上谷沙弥さん」と、スターダム所属のプロレスラーを挙げて「上