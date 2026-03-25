韓国の5人組グループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良が23日、自身のインスタグラムを更新。最近“お気に入り”という、春らしいスタイリングを披露した。【写真】「腹出し尊すぎる」「めちゃ可愛い」へそ出しルック“美くびれ”あらわな宮脇咲良※3枚め宮脇は「最近は、ずっとこれ #MOLAK #DollishBrown」とつづり、2種類のコーディネートを紹介。1つは、淡いイエローのオフショルダーにデニム素材のボトムスを合わせたスタイル。