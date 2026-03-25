高市早苗政権の経済政策はいよいよ実装のフェーズを迎えている。なかでも産業界が注視し続けているのが、日本の成長戦略の命運を握る「AI政策」の進展だ。最新の調査からは、企業が政府に対し、もはや直接的な資金援助以上に、法的・倫理的ガイドラインの即時策定を強く迫っている実態が浮かび上がった。法整備の遅れが焦燥感に変わるなか、経営層800人が突きつけた切実な回答を読み解く。企業の最優先課題は「AIガイドライン」の