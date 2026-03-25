「貯金ゼロ」の状態からがむしゃらに走り続け、ついに「総額資産3,000万円」を達成した著者。これまでに培った節約＆投資スキルを携えて、次なるステップへと進みます。本記事では、くらま（倹者の流儀）氏の著書『手取り26万円でもできる資産1億の作り方普通の会社員が着実にお金を増やせる投資法』（KADOKAWA）より、5,000万円達成までの道のりを、著者自身の経験をもとに解説します。資産5,000万円達成までにやったことここ