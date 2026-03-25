勤務先でミャーミャー鳴いていたところを保護した三毛猫、セルジオ悦子ちゃんと暮らすセルゥゥゥゥァァァァァ（@cellbururu）さん。【写真】猫のキックで転倒し、破損してしまったモニター先日、すっかり美猫に成長したセルジオ悦子ちゃんが元気に走り回った際、昨年購入したばかりだったモニターが転倒。画面が無惨な状態になったため、昨年末に突然映らなくなり買い替えた古いテレビと、これまた悦子ちゃんのキックで転倒し、な