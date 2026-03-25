ののちゃんの愛称で親しまれる歌手、子役の村方乃々佳さん（7）が公式インスタグラムを更新。小学1年生にして早くも公文の教材が中学レベルに達したことを報告しました。【写真】すごい！小学1年生で中学生レベルの学力の村方乃々佳さん漢検にも合格公式インスタグラムは、「ののちゃん公文の国語が中学教材に入りました」とコメントし、ののちゃんの写真をアップ。中学課程の教材に進級したことの証である公文のキーホルダー