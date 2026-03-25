「民泊はじめて5年経つけど、洗い物そのままで帰られたの今回が初めて」【写真】悲惨な出来事の後、新しくなった民泊のルール宿泊客の行いを嘆く民泊オーナーのSNS上の投稿が話題となっています。民泊は増加傾向（※）にあるものの、初めての場合は戸惑う人もいることでしょう。そこで、利用する際のマナーについて取材しました。使用済みの器やコップ、フライパンなどがシンクに雑に入れられた状態の写真とともにSNSに投稿したの