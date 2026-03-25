「NISA貧乏」という言葉がネットで話題を呼んだ。将来が不安な若者がNISAに過剰投資してしまい、普段の生活が苦しくなっている様子を表すという。株価が落ち込んでいる今、国際的投資家の木戸次郎氏は「このままいけばNISA貧乏は本当の貧乏になる」と警告する。 【画像】現在、株式を大きく売却し、現金比率を歴史的水準まで引き上げている伝説の投資家 ティム・クックも出席した中国発展フォーラム イラン戦争の拡大によ