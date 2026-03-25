米ツアー通算3勝の丸山茂樹が代表理事を務める『一般社団法人丸山茂樹ジュニアファンデーション』は24日、埼玉県の嵐山カントリークラブで「第35回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会」を開催。高校男女の部、中学男女の部と4部門合わせて75名が出場し、18ホールストロークプレーで行われた。〔写真〕新人女子プロを悩ませた食事マナー！ お刺身のマグロとタイ、食べる順番を間違えると教養がないと思われる?高校男子