お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが２２日付で自身のインスタグラムを更新。衝撃的な衣装で漫才をしていたことを明かした。「衣装破けて後半この状態で漫才してた、ほんまに自分がツッコミじゃなくてよかった」と投稿。スーツのズボンが破け、ヒョウ柄のパンツが丸見えになった姿を公開した。この投稿に「どうしたら、そこまで裂けるの」「気付いてからネタに集中できなかった」「写真見てるだけで横腹つりそうになる」「爆