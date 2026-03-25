女優の白石麻衣が２３日付で自身のインスタグラムを更新。春も近づくなかで、冬のコーディネートを披露した。「冬！」と、一言で投稿。さっぽろテレビ塔の下で、振り向いた様子などを公開。白っぽいダウンコートに頭までマフラーを巻いた姿を公開した。この投稿に「なんと可愛い」「可愛い過ぎ〜♥」「可愛い通り越して美しすぎる」「マフラーの巻き方愛おしすぎる」「ゲレンデよりも眩しい笑顔ですね」「妖精が現れた