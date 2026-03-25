自分の支援者に依頼して菓子折りを配ったとして、公職選挙法違反（寄付の禁止）の疑いで書類送検された岐阜県本巣市の鍔本（つばもと）規之市議（７７）が２４日、取材に応じ、岐阜地検の略式手続きを拒否したことを明らかにした。鍔本市議は「悪いことをしていると思わないから、罰金を納めるつもりはない。裁判で自分の思いを訴えたいので、裁判を（するよう）お願いしてきた」と話した。捜査関係者などによると、鍔本市議は