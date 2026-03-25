リバプールを今季限りで退団するFWサラー＝18日（ゲッティ＝共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグ、リバプールは24日、昨季リーグ最優秀選手のエジプト代表FWサラー（33）が今季限りで退団すると発表した。2017年にローマ（イタリア）から加入し、2度のリーグ優勝や欧州チャンピオンズリーグ（CL）制覇などに貢献した。（共同）