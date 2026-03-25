元ＡＫＢ４８のメンバーで、タレント・実業家の小嶋陽菜が２２日付で自身のＳＮＳを更新。宮古島で抜群のスタイルを披露した。「宮古島に来ました食べすぎてた気がするまたまとめますね空港で買ったキティちゃんＴシャツと、Ｎｅｗデニムぺたんこの靴と合わせても脚が綺麗に見える」と投稿。ハローキティのＴシャツにデニムのコーディネートを公開。宮古島でタコライス、沖縄そばを食べる様子や、ビーチでポーズを決め