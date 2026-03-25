Appleは3月24日（米国時間）、新たな業務向け基盤「Apple Business」を発表した。4月14日から200以上の国・地域で、無料サービスとして提供される。これまでApple Business Essentials、Apple Business Manager、Apple Business Connectに分かれていたデバイス管理、従業員のオンボーディング、ブランド管理を単一のポータルに統合した。大企業は複数のツールに分散していた管理業務を一元化して運用効率を高められ、小規模事業者