●ドラマ『ストーブリーグ』で兄弟役 28日からLemino・WOWOWで一挙放送・配信がスタートする『ストーブリーグ』。韓国で社会現象を巻き起こしたヒューマンドラマの日本リメイク版で、プロ野球チーム“ドリームズ”の新GM・桜崎凖役として主演する亀梨和也と、弟・桜崎明人役を演じる木村柾哉(INI)が初共演を果たす。子どもの頃から野球に親しみ、スポーツニュース番組での野球取材を10年以上にわたって重ね、自身のYouTubeチャンネ