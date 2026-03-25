【モデルプレス＝2026/03/25】Netflixシリーズ「九条の大罪」（4月2日より世界独占配信）で共演した俳優の柳楽優弥（やぎら・ゆうや／36）とSixTONESの松村北斗（まつむら・ほくと／30）。約6ヶ月間の撮影を共にした2人が現場で深めたバディとしての絆、互いの芝居に受けた強烈な刺激、そして自分を見失わずに進み続けるための信念を語り合う。【インタビュー後編】【写真】柳楽優弥「九条の大罪」実写版で雰囲気ガラリビジュアル