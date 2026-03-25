【モデルプレス＝2026/03/25】真鍋昌平氏による衝撃のコミックを、実写化したNetflixシリーズ「九条の大罪」（4月2日より世界独占配信）。主演の柳楽優弥（やぎら・ゆうや／35）と共演のSixTONES松村北斗（まつむら・ほくと／30）が、法とモラルの境界線を極限まで問う本作の実写化に込めた覚悟を語ってくれた。配信ドラマだからこそ踏み込める表現の“深度”、そして日常に潜む闇に切り込む物語の真価とは――。挑戦的な一作に挑