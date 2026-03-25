NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）との笑顔ショットを披露した。「岡田さんに対して私の目がハートに」中川さんは、フジテレビ『突然ですが占ってもいいですか？』の出演を報告。「しかも同い年の岡田紗佳さんと」と明かし、岡田さんとの2ショットやワンピースを着こなすソロショットな