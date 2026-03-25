全ての病は脂肪肝から！肝臓が復活すればアルブミン値は上がる アルブミンのカギを握る肝臓という臓器 アルブミンは肝臓でつくられるため、アルブミン値を維持するには、肝臓そのものが健康であることが重要です。では、その肝臓とはそもそもどのような臓器なのでしょうか。 肝臓はお腹の右上に位置する、内臓の中で最も大きな臓器。大人ではおよそ1～1.5㎏の重さがあり、その内部には約3000億個もの肝細胞が集