飛距離アップに欠かせないインパクトで加速させる秘訣とは クラブで地面を斜めに叩くのがゴルフスイング バックスイングでコッキングを作り、それをインパクト直前で開放するという加速の方法を私は「角速度」と呼んでいます。手首の角度をスピードに変換するのでそう表現しているのですが、この動作をわかりやすく言うと、剣道の面を打つようにクラブで地面を叩く動作です。このときクラブは地面に対して90度で運動しま