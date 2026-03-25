「月の海」に水はあるの？ 名前は「海」でも水がない「海」 月を望遠鏡で見たときに、黒く、広く平らに見える部分があります。これがまるで海のように見えることから「月の海」と呼ばれるようになりました。では、その海に水はあるのでしょうか？原始地球では、衝突した無数の微惑星などが水を運んできました。月も、その形成時には同じように水が運ばれてきたはずです。 ところが、月の直接探査の結果、月面に水の存在を確