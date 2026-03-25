人体の構造に合った動き方をすれば自然と不調がなくなる 間違った動きの繰り返しで不調が生じる 外反母趾を治そうとして、テーピングをしたり装具をつけたり、さらには手術まで考える人もいます。けれども、足の形ばかりを整えようとしても本当の意味では治りません。一度よくなっても、必ず再発します。なぜなら、外反母趾になってしまった原因は解決していないからです。 人間には体の構造上、「最も効率的で自然な