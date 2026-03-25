北九州市で23日、詐欺事件の巧妙な手口を疑似体験できる催しが開かれました。使われたのは、実際に起きた詐欺事件を学習させたAIです。■白野寛太記者「下4桁、0110の番号から電話がかかってきました。」■動画「初めまして。山口県警の特殊犯罪捜査官の平野と申します。あなたを詐欺事件の共犯者として捜査しており、裁判所からあなたの逮捕状を取得しています。」ビデオ通話で不安をあおる警察を名乗る男。通話が切れると。