米国が1カ月停戦目指すもイランが条件受け入れる可能性は低い トランプ米大統領は「イランが核兵器を絶対に保有しないことに合意した」と述べた。ただ、イランは交渉はしていなと主張し「完全な勝利」を勝ち取るまで戦うと宣言。 報道によると、米国はイランとの1カ月停戦を目指しているという。15項目からなる計画にはイランが核を二度と持たないことを約束すること、ホルムズ海峡の再開などが含まれる。その見返りとしてイ