ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2026年3月23日（日本時間24日） オープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス ＠ドジャースタジアム＞ ドジャースの大谷翔平（31）がエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数1安打の内容で途中交代した。 一方で先発した佐々木朗希投手（24）は制球に苦しみ、2回5失点と開幕に向けて不安を残す結果となった。 ドジャースのロバー