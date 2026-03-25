杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の最終回が今夜放送。文菜（杉咲）がゆきお（成田凌）に自分の悩みや正直な気持ちを話す。【写真】ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』最終回文菜（杉咲花）の髪をカットするゆきお（成田凌）監督・脚本を今泉力哉が務める本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れやかなわなかった恋などから、人を