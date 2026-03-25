反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）より、クランクアップを迎えたキャスト陣のコメントが到着した。最終回は今夜放送される。【写真】ドラマ『ラムネモンキー』クランクアップの様子をイッキ見！本作は『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた古沢良太が脚本を務める青春回収ヒューマンコメディ。今作の主人公、吉井雄太（反町）、