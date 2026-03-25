衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。3月22日（日）の放送回では、岡山県の“ポツンと一軒家”を訪れた。【TVer】岡山の山奥、親、子、そして４歳の孫という３世代で、にぎやかに暮らすポツンと一軒家へ雪で道路が凍結する中、最寄りの集落で出会った人が軽トラで先導してくれて辿りついたのは、緑の木々に覆われた山あいに延びる白く雪化粧した谷。広い畑の真ん中に立派な瓦屋