春の訪れを感じさせてくれる香り高い食材「木の芽」。爽やかな香りとほろ苦さが料理に季節感を添えてくれます。和え物やご飯ものに加えるだけで、いつもの一皿がぐっと春らしく仕上がりますよ。今回はそんな木の芽を楽しめる人気レシピランキングTOP3をご紹介します。春の食卓を彩る香り豊かなレシピをぜひチェックしてみてください。■【人気レシピNo.1】香りふわっと広がる春の定番！木の芽和えゆでた具材に木の芽の爽やかな香り