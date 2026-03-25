『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、脱落者とアメリカ行きを決めた合格者4名が発表、この結果にLE SSERAFIMのSAKURAが感想を明かした。【映像】HYBEオーディションに合格した美しい4名のビジュアルこれまでの審査で圧倒的な評価を得ていた実力者たちが、アメリカを目前に次々と姿を消すという波乱が起きた。ランキング上位の実力者たちがほぼ不合格となった結果に、LE SSERAFIMのSAKURA（宮脇咲良）は「11位、12位で