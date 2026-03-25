いまや100円でもくしが買える時代ですが、若い世代に人気となっているのが価格帯の高い「高級コーム」。そのワケとは？ 【写真を見る】今や小学生も持つ時代「高級コーム」なぜ人気？【THE TIME,】 月30万本売れる高級コーム「100均のくしより“全然サラサラ”になる」（高3女子）「髪が“広がらない”で、ずっと保てる」（高3女子）街行くZ世代の多くが使っていると話したのは、美容ブランド『ReFa(リファ)』の「HEART