大分県日田市の大原八幡宮そばにある市指定保存樹「大原大しだれ桜」の枝が１０か所余り、何者かに切り取られているのが見つかった。所有・管理する市内の林業機械輸入・販売会社「リタプラス」が２４日、抗菌剤を塗布するなどの応急措置をした。今後、防犯カメラを設置するとともに日田署に被害届を出す方針。樹齢約２００年で高さ約１２メートル、幹回り約２・５メートル。同社の藤川靖治社長が２３日夜、先端がなくなってい