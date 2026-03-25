静観よりも勝負を選び、見事に結果を残した。3月24日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、BEAST Xの下石戟（協会）が登板。倍満2回の強烈な攻撃で、トップに並ぶ今期14勝目を飾った。【映像】東1局からいきなり決めた！下石戟、衝撃の親倍満いきなりの一撃だった。当試合は起家から下石、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）の並びで開局。東1局、