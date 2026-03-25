2026年の春闘。大企業では満額回答が相次ぎ、その勢いが中小企業へも波及していくかが焦点だが、イラン情勢や原油高で「非常に不安定要素が多い」との声も出始めている。【写真を見る】春闘・大企業で満額回答相次ぐ一方「中小企業の賃上げ」は黄色信号か？【Bizスクエア】大企業は「満額回答」続出春闘の集中回答日だった18日、大企業では2025年を上回る回答が相次いだ。日立製作所は満額回答で、ベースアップは過去最高となる1万