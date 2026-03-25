ブラック 銀一株式会社は、thinkTANKphotoブランドのバックパック「DarkLight」シリーズに25Lモデルを追加。3月28日（土）に発売する。 「DarkLight」は、2024年12月発売のバックパックシリーズ。バッグ前面および側面のモールパネルに、サードパーティ製のモジュラーポーチなどを取り付けられる。 これまで14Lと20Lが発売されており、新たに25Lモデルが追加された。 メ