便潜血検査で異常が認められた場合、精密検査を受けることになりますが、一体、どの検査を受けたらいいのでしょうか。便潜血検査の精密検査の必要性について、「熊本みなとクリニック内科・内視鏡内科」の岩粼先生にお聞きしました。 監修医師：岩粼 智仁（熊本みなとクリニック 内科・内視鏡内科） 早稲田大学教育学部卒業、熊本大学医学部卒業。その後、熊本市民病院、済生会熊本病院などの基幹病院で消化器内