銀一株式会社は、thinkTANKphotoのスリングバッグ「PhotoCross V2」を3月28日（土）に発売する。容量の異なる11Lと14Lの2モデルを用意する。 2023年5月にthinkTANKphotoへ統合されたアウトドア向けブランド「MindShiftGEAR」で展開していた「PhotoCross」のリニューアルモデル。 バッグを背中から前面へ回転させることでサイドパネルから機材を取り出せる「スウィングアクセス構造」を採用。アウトドアフォトグラフ