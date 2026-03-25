デトロイト・タイガースに韓国プロ野球経験者が集結している。過去に大谷翔平への「故意死球」発言で炎上した韓国人投手、韓国を「ゴミの国」と言い放った元NPB投手らに次いで、KBO時代に球団批判をしたアメリカ人投手も合流した。【写真】「バイバイ！ゴミの国」侮辱発言の元NPB投手デトロイト・タイガースは3月24日（日本時間）、アメリカ人右腕のコナー・シーボルドとのスプリット契約締結を発表した。球団はシーボルドの40人枠