ハリウッドを代表する大スター、トム・クルーズ。40年以上にわたり第一線で活躍し続け、数々の名監督とも仕事をしてきたにもかかわらず、2025年までオスカー受賞とは無縁だった。その背景には演技力や作品の質だけでは評価されない、アカデミー賞特有の価値観と偏見があった。アカデミー賞を35年以上見続けてきた筆者が、トム・クルーズが冷遇された本当の理由を明かす。※本稿は、アカデミー賞ウォッチャーのメラニー『トム・クル