サンワサプライは3月24日、マグネット着脱でフルサイズとコンパクトサイズを使い分けできる「マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス（400-MAWB235）」を直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。価格は3980円。●すっぽり収まるコンパクトフォルム パームレストを付ければ握りやすく新製品は、マグネットで簡単にパーツを着脱できる構造が特徴のマウス。パームレストを取り付ければしっかり握れる「フルサイズ」に、外せば