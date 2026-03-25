西野カナが、新曲「LOVE BEAT」でNiziUと初コラボする。 ■「メンバーみんなが小学生の頃から大ファンの西野カナさんとコラボできるのは夢のよう」（NiziU） 新曲「LOVE BEAT」は、フジテレビ系『めざましテレビ』の2026年度テーマソングとして西野カナが歌詞を書き下ろした楽曲。スペシャルなコラボで朝を明るく盛り上げる。 西野カナとNiziUはこれまでも親交が深く、お互いのライブにも行き来し合う関係。2025年2