今年10月より放送予定 大泉洋が主演を務める、池井戸潤原作・日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」。箱根駅伝に挑む学生役キャストの直筆サイン入り原作本「俺たちの箱根駅伝」（文藝春秋）上下巻セットが当たる！学生役キャスト18名（小林虎之介、奥智哉、庄司浩平、池田匡志、西野遼、水沢林太郎、荒木飛羽、齋藤璃佑、浅野竣哉、菅生新樹、樋之津琳太郎、相馬理、山崎雄大、旭惟吹、杢代和人、林裕太、堀家一希、大原由