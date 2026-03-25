2026年3月23日、韓国メディア・アジア経済は、韓国で日本のビールの人気が再び高まり、輸入額が過去最高を記録したと伝えた。韓国における日本メーカーのビールは、19年のいわゆる「ノージャパン（日本製品不買）運動」で売り上げが大きく落ち込んだが、ここ数年で回復。25年の輸入額は約7915万ドル（約126億円）となり、7年ぶりに過去最高を更新した。記事によると、この背景には、日韓関係の改善や人の往来の増加があるとみられ