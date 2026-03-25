【インタビュー】バラエティー番組だけでなく、映画にドラマと幅広く活躍するお笑いタレントのイモトアヤコ（40）。アニメ映画「映画 ―きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」（27日公開）ではゲスト声優を務める。4歳の男の子を育てるイモトは今作から大切なことを学んだという。スポニチのインタビューで今作への思いや子育てについて語った。（望月清香）イモトの息子は大のトーマス好き。普段か