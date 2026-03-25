タレントの照英が２０日付で自身のインスタグラムを更新。愛犬とリラックスする様子を公開した。「リラックスタイムを楽しんで・・・愛犬『パピコ』明日で生後３ヶ月（メス）」と投稿。照英があおむけでスマートフォンを操作する腕の中でうっとりする愛犬の姿を披露した。この投稿に「パパさんとぴったり〜♥」「もうすっかり本物の親子ですね♥」「愛情がパピコちゃんに伝わっている証拠ですね」「幸せな絵だな