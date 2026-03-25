長い監督人生で、いろんな人との出会いがあった。お世話になった人、教えていただいた人、挙げればきりがないが、宇和島東と済美（ともに愛媛）で監督をされた上甲正典さんは、その中でも忘れられない野球人だ。俺も愛媛の八幡浜の出身。海を見て育ったという共通点もあった。三瓶高校の選手だったころは、もう宇和島東でコーチをされていた。87年（昭62）から明徳義塾でコーチとなったころから、上甲さんにお願いして練習試合