テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが２３日付で自身のインスタグラムを更新。初の沖縄を満喫する様子を公開した。「先週はお休みをいただき人生初の沖縄本島・石垣・宮古に行ってきました気温もごはんも人もあたたかく、景色も美しかった…今週から、また羽鳥慎一モーニングショー宜しくお願いします。」と投稿。砂浜でオフショルダー姿のオフショットや、グルメの写真など複数枚公開した。この投稿に「リフレッシュ笑顔