【ニューヨーク共同】ソフトバンクグループ（SBG）傘下の英半導体設計大手アームは24日、人工知能（AI）向けの中央演算処理装置（CPU）を発表した。自社で設計した半導体製品を提供するのは初めてといい、AI関連事業を強化する。AIが自ら考えて動く「エージェント型」が広がる中、データセンターでは多くの処理能力が必要になると見込まれている。新製品は処理性能を高め、従来型のCPUと比べて2倍以上の性能を実現するとしてい