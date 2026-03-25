俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜深1：15）の最終話が25日深夜に放送される。【場面写真】いよいよ終幕へ…うつむく宮本茉由主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。